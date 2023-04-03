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القيروان: حجز 447 كغ من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك وتحرير 13 محضرا منذ بداية شهر رمضان

2023/04/03 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قامت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقيروان منذ بداية شهر رمضان وإلى حدود اليوم الاثنين ب 230 عملية مراقبة اسفرت عن حجز 447 كلغ من مواد غذائية مختلفة غير صالحة للاستهلاك وتحرير 13 محضرا ضد المخالفين
وافاد منسق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقيروان محمد أيمن مشماش في تصريح ل(وات) بانه تم خلال نفس الفترة تسجيل 20 حالة في عدم احترام متطلبات السلامة الصحية للأغذية ورفع 17 عينة من مواد قصد اجراء التحاليل المخبرية عليها
وأكد ان من بين اولويات الهيئة خلال شهر رمضان تكثيف المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية بمختلف الفضاءات والمحلات بالجهة مضيفا ان العمل سيتواصل خلال الأيام القادمة مع التركيز على محلات صنع الحلويات وباقي المنتجات الغذائية

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