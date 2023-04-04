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المهدية : رفع 321 مخالفة اقتصادية منذ بداية شهر رمضان

2023/04/04 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


رفعت الفرق الرقابية بالمهدية، منذ بداية شهر رمضان إلى غاية يوم أمس الاثنين، 321 مخالفة اقتصادية، طالت جلها قطاعي الخضر والغلال والمواد الغذائية، وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة، الحبيب الديماسي “وات”.

وأوضح الديماسي أن أغلب المخالفات تعود إلى غياب الفوترة وعدم إشهار الاسعار والترفيع فيها، وشدد على أن فرق التجارة والفرق المشتركة (تجارة وصحة وأمن) تكثف مجهوداتها الرقابية والتي شملت مسالك التوزيع والمخازن والأسواق اليومية والاسبوعية.

واشار من جهة اخرى الى عدم تسجيل نقص في أغلب المنتوجات الاستهلاكية خاصة مع فتح أسواق “من المنتج إلى المستهلك” في 11 معتمدية من بين 13 معتمدية تضمها الجهة، داعيا إلى مزيد ترشيد الاستهلاك.

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