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والي سيدي بوزيد يتقدم بشكاية ضد مندوبية التربية..وهذا هو السبب..

2023/04/05 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

قدم المكلف القانوني لولاية سيدي بوزيد شكاية لدى النيابة العمومية تتعلق بوجود جملة من الإخلالات ببناية المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.

وبين والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي في تصريح لوات، أن التحقيق الإداري الذي قـام به الفريق المكلّف انتهى الى وجود مجموعة من الاخلالات ترتقي الى شبهات تلاعب بالصفقات وهو ما يتطلب التوجه للنيابة العمومية

وأكد أن الاخلالات يمكن معاينتها بالعين المجردة وتتعلق بالمصعد في مندوبية التربية وفي أجزاء من تبليط أرضية المندوبية وتسرب المياه من الأسقف.

وأشار الى أن ملف مقر ولاية سيدي بوزيد هو ايضا حاليا قيد التحقيق كما تم التوجه لوزيرة العدل من أجل استئناف الابحاث في ملف المسبح البلدي المعطل منذ سنوات في رفوف القضاء وفق تعبيره

وشدد عبد الحليم حمدي على ضرورة محاسبة كل من ساهم في اهدار المال العام والتلاعب الصفقات العمومية.

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