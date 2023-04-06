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تونس على خطوة واحدة من اعلان افلاسها..!!

2023/04/06 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال كاتب عام الفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين والعضو في الاتحاد العام التونسي للشغل ياسين الطريقي أن الوضع الاقتصادي في تونس صعب جدا في ظل تدني نسبة النمو وارتفاع نسبتي البطالة والتضخم معتبرا أن تونس على خطوة واحدة من إعلان إفلاسها، وفق تقديره

وشدّد الطريقي، في تصريح لاذاعة الديوان أف أم على هامش انعقاد اجتماع بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اليوم الخميس 6 أفريل 2023، على ضرورة إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة مع ضمان الاستقرار السياسي لتوقيع اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أنه من الصعب حصول اتفاق مع صندوق النقد في الوقت الحالي داعيا السلطة إلى مراجعة خطواتها وتصحيح الأخطاء وتصحيح بعض القرارات التي أثبتت فشلها، حسب قوله.

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