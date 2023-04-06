تحيل/فضيحة من العيار الثقيل لنقابي بارز باتحاد الشغل..#خبر_عاجل

كشف الممثل القانوني لمرصد رقابة حسان الغربي، أنه تم الاستماع للمرصد بخصوص شكاية تتعلق بنقابي بارز وهو عضو مكتب تنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بتهمة تدليس وثائق حالة مدنية، من أجل مواصلة التمتع لمدة سنوات بجراية المتبقين على قيد الحياة بعد وفاة قرينه، مع تستره على زواج جديد وتقديمه تصريحات زائفة واستعماله عن قصد وسوء نية لمضمون حالة مدنية غير مطابق لحالته المدنية الحقيقية مرات عديدة.

وأوضح حسان الغربي في تصريح لاذاعة شمس اف ام أن المرصد توصل إلى هذه المعطيات بعد تقدمه بمطلب للنفاد الى المعلومة، حيث تبين أن النقابي استعمل وثائق حالة مدنية مدلسة للتمتع بالجراية.

وبين أن الصندوق أعلم المرصد بأنه تم الاتصال بالمعني بالأمر ومطالبته بإرجاع الأموال، وتم على إثر ذلك جدولة الديون.

وفي هذا السياق اعتبر المتحدث أن الصندوق ارتكب أخطاء من أهمها أنه لا يمكن له جدولة غرامات، مشددا على أن الأموال التي تحصل عليها النقابي هي غرامات وليست ديون وبالتالي الصندوق عليه تقديم شكاية بتهمة التحيل ضد هذا النقابي.