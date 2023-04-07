إحباط 501 عملية “حرقة” وإنقاذ أكثر من 14 ألف مجتازا..

تمكنت الوحدات العائمة التابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والساحل والشمال والجنوب، في الفترة الممتدة بين 1 جانفي و31 مارس 2023، من إحباط 501 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 14406 مجتازين من بينهم 13138 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيين

وقامت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط «المناطق البحرية بصفاقس والمهدية» في الثلاثية الأولى من سنة 2023 من إحباط 388 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة 13259 مجتازا (12804 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و455 تونسي).

وتمكنت وحدات الأقاليم البحرية بالوسط والساحل والشمال والجنوب من ضبط 63 شخصا إثر تورطهم في التوسط والتنظيم لعمليات الهجرة غير النظامية وحجز 135 وسيلة بحرية و12 سيارة يقع إستعمالها في التنقلات.

ووضعت الإدارة العامة للحرس الوطني الرقم الأخضر 194 الخاص بقاعات العمليات البحرية على ذمة المواطنين للإعلام عن عمليات المتاجرة بأرواح البشر ومعاضدة مجهود الدولة في التصدي للمتاجرين بقوارب الموت.