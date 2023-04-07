اتفاق شراكة بين “SOTUGAR” وبرنامج USAID Tunisia JOBS لتحويل آلية ضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الرقمية..

في إطار نشاطاتها المتعلقة بتحويل آلية ضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تونس “Dhamen Express” إلى آلية رقمية، قام برنامج USAID Tunisia JOBS بمساعدة الشركة التونسية للضمان (SOTUGAR) في تطوير وتنفيذ هذا الحل الجديد. توفر المنتج الجديد العديد من المزايا، بما في ذلك توسيع نطاق الأنشطة المؤهلة، وتغطية الائتمانات المتعلقة بالتصدير بشكل غير محدود وتلك التي تغطي احتياجات رأس المال الدائري للشركات لفترة أطول مع خيار ضمان جزئي للمحفظة وبالأخص تعويضًا سريعًا عند الطلب الأول،

وذلك بهدف تسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، ولا سيما تلك التي لا يمكنها تقديم الضمانات المطلوبة من قبل المؤسسات المالية.

تم تقديم آلية الضمان والحل الرقمي “Dhamen Express” في حفل توقيع الاتفاقيات بين SOTUGAR والبنوك الشريكة في 16 مارس 2022، بحضور المسؤولين الأولين للبنوك وأعضاء مجلس إدارة SOTUGAR. ستسمح الموارد المتاحة في آلية “Dhamen Express” بضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 390 مليون دينار تونسي (MDT) بحلول نهاية عام 2023.

حتى تاريخه، تم ضمان 27 ملف تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مناطق مختلفة مثل تونس، بن عروس، منوبة ..

تهدف الشراكة بين SOTUGAR وبرنامج USAID Tunisia JOBS إلى تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تونس على الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالها وتحسين أدائها. وبفضل الحلول الرقمية التي توفرها هذه الشراكة، سيتمكن المستثمرون من تحسين عملياتهم وتقليل المخاطر المالية والتجارية.

إطلاق “Dhamen Express” كان خطوة هامة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تونس، والتي تشكل العمود الفقري للاقتصاد التونسي. وبفضل هذا البرنامج، يمكن للشركات المتوسطة والصغيرة في تونس الحصول على التمويل اللازم لتحسين عملياتها وتوسيع نطاق أعمالها وخلق فرص عمل جديدة.