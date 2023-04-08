حصيلة المراقبة الاقتصادية للنصف الأول من شهر رمضان..

أمنت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بتوزر ضمن فرق مشتركة، ضمت جهاز الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية والأجهزة الأمنية والديوانة، 1082 عملية تفقد للفضاءات والمحلات التجارية والأسواق، بالإضافة الى المراقبة على الطرقات، خلال النصف الأول من شهر رمضان، انتهت بتسجيل 149 مخالفة اقتصادية تركزت أغلبها في مسالك التوزيع بالتفصيل، وفق المدير الجهوي للتجارة رضا بوراوي.

وأضاف بوراوي لصحفية “وات” أن المخالفات المسجلة توزعت الى 54 مخالفة في المواد الغذائية و51 مخالفة في الخضر والغلال ومخالفات اخرى في قطاع الدواجن ومشتقاتها ومواد أخرى، وانحصرت في عدم اشهار الأسعار بشكل أساسي وغياب الفوترة ثم الترفيع والزيادة في الأسعار والامتناع عن البيع والبيع المشروط.

وتم على إثر ذك حجز عديد المواد والمنتجات منها دقيق الفارينة والسميد والغلال والقهوة والسكر والأرز والمواد التنظيف، كما تم في ذات السياق تنفيذ قرار غلق محل تجاري لبيع الخضر والغلال على إثر تسجيله مخالفات اقتصادية.

ولفت المصدر ذاته الى أن النصف الأول من شهر الصيام تميز بوفرة جميع المواد الأساسية والحساسة على أن يتجه الاهتمام في النصف الثاني من هذا الشهر نحو مراقبة محلات بيع المرطبات والحلويات والملابس الجاهزة بمناسبة العيد ضمن فرق مشتركة صحبة الأجهزة الأمنية تعمل ليلا.