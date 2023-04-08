إحباط 05 عمليات “حرقة” و نجدة وإنقاذ 231 مجتازا

تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، خلال الليلة الفارطة من إحباط عدد 05 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 231 مجتازا من بينهم عدد 172 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و البقية تونسيين .

و في إطار العمليات الإستباقية للحد من ظاهرة الإبحار خلسة تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل « المناطق البحرية بنابل ، سوسة و المنستير » خلال يوم 07 أفريل 2023 من ضبط عدد 10 أنفار تونسيين بصدد التحضير للقيام بعمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة.

هذا و تعمل الإدارة العامة للحرس الوطني على مكافحة الجرائم البحرية وحماية الأرواح البشرية و التصدي للعصابات الضالعة في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية وتضع الرقم الأخضر 194 الخاص بقاعات العمليات البحرية على ذمة المواطنين للإعلام عن عمليات المتاجرة بأرواح البشر ومعاضدة مجهود الدولة في التصدي للمتاجرين بقوارب الموت.