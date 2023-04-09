هام: هذه الدول التي يمكنها رؤية هلال العيد يوم 29 رمضان..

يمثل يوم الخميس 29 رمضان الموافق 20 أفريل الحالي، يوم تحري رؤية هلال شوال في كل الدول الاسلامية عبر لجان شرعية خاصة بذلك.

وحسب مركز الفلك الدولي، فإن لحظة الاقتران هذا العام ستكون في تمام الساعة 7:12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة يوم الخميس 20 أفريل الحالي، ويترك ذلك للقمر حوالي 11 ساعة كي يبتعد عن الشمس لنصل إلى لحظة الغروب.

وتعتبر تلك المدة متوسطة وليست طويلة بحيث يكون من المتوقع أن ترى كل الدول العربية الهلال، ولا قصيرة بحيث يتم حسم الجدل مسبقا والقول باستحالة رؤيته من الناحية الفلكية.

وحسب المركز، سيكون من الممكن بالنسبة لبعض الدول العربية أن ترى الهلال بالتلسكوبات العادية وليس بالعين المجردة، وهذه الدول هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، أما بالنسبة لمصر والسودان فيمكن لهما رصد الهلال بالتلسكوب في المناطق الواقعة بالقرب من حدود الدولة الغربية.

أما بالنسبة لدول أخرى مثل لبنان وسوريا وفلسطين والسعودية وقطر والكويت واليمن والبحرين والإمارات العربية المتحدة والعراق فسيكون من الصعب عليها رصد الهلال بأي أدوات، سواء العين المجردة أو التلسكوب العادي، لأن الهلال بُعيد غروب شمس يوم الرؤية سيكون قريبا جدا من الأفق.

وكالات