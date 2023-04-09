عاجل: ديلو يدعو النيابة العمومية للتحقيق مع هذا القيادي حول ملف التآمر على أمن الدولة..

قال المحامي وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة سمير ديلو ، إنه على النيابة العمومية التحقيق في تصريحات قيادي بمسار 25 جويلية حول ملف التآمر.

وإعتبر ديلو ، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم ، خلال وقفة إحتجاجية للجبهة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في القضية المعروفة بـ”التآمر على أمن الدولة”، اليوم الأحد، أن التصريحات التي يتم تداولها في الإعلام غير صحيحة وأغلبها مظلّل.

وشدد على أن ملفات منوّبيه سياسية ، مستنكرا ما تم تداوله مؤخرا بخصوص أنّ أيديهم ملطخة بالدماء ، قائلا : “هذا أمر مؤسف “.