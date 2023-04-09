تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات الحرقة..وهذه التفاصيل..

تمكنت امس السبت 08 أفريل 2023، دورية تابعة للفرقة المركزية لمكافحة جرائم الإتجار بالاشخاص بالوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والوقاية الاجتماعية بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببنعروس، معززة بدوريات تابعة لإقليمي الحرس الوطني بالمهدية و الحرس البحري بالوسط، من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات إجتياز الحدود البحرية خلسة.

وقد تم إلقاء القبض على 04 من عناصرها و ضبط 18 تونسي بصدد التحضير للقيام بعمليات إبحار خلسة كما تم حجز لديهم مراكب بحرية ، محركات ، و02 زوارق و كمية من مخدر الكوكايين.

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.