جريمة مروعة: ينهي حياة زوجته بسكين بسبب الفواكه الجافة..!!

لقيت ممرضة ، حتفها السبت الماضي طعنا بسكين على يد زوجها لأنها طلبت منه مبلغا لشراء بعض المستلزمات، فلبى طلبها، ولما عادت تشاجر معها لعدم شرائها ما طلب منها أن تشتريه، وهي مكسرات وفاكهة مجففة رمضانية.

وكانت القتيلة ذات 20 عاما، تعمل ممرضة بقسم الأطفال في مستشفى “أبو الريش” بالقاهرة المقيمة فيها مع زوجها العشريني العمر بمنطقة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، ويوم الواقعة جد شجار بينها وبين زوجها انتهى بمقتلها، وهي التي لم يمض على زواجها 6 أشهر.

اعتقلت الشرطة زوجها، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، اشتباها بقتل زوجته، وفقا لما ألمت به “العربية.نت” من الوارد بأربعة مواقع إخبارية محلية، نقل بعضها ما قاله الزوج، من أن زوجته هي التي حملت سكينا أثناء الشجار وهددت بطعن نفسها، وحين حاول نزعِ السكينِ منها، أصابت نفسها، فأسرع ونقلها إلى مستشفَى توفيت فيه، فيما نقل موقع إخباري آخر، أن الزوج اعترف أنه سدد إليها طعنة نافذة، ثم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة وفق ما نشرته العربية نت.