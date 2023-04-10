عماد أولاد جبريل يفجرها ويكشف سبب إقصاء الإعلام الخاص من جلسة النظام الداخلي للبرلمان..

كشف النائب ورئيس لجنة النظام الداخلي في البرلمان عماد اولاد جبريل، اليوم الإثنين، ان قرار منع الإعلام الخاص من مواكبة الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع النظام الداخلي إداري بحت وإلتزام بما تم إقراره في الجلسة الإفتتاحية، وفق تعبيره.

وشدد المتحدث في تصريح لاذاعة شمس اف ام، على انه “لا علم له بالقرار وأن لجنة النظام الداخلي لا صلاحيات لها لاعطاء موافقة لنفاذ الإعلاميين من غيره”.

وأفاد اولاد جبريل أن “النظام الداخلي للبرلمان الذي ستتم المصادقة عليه هو الذي سينظم عمل المجلس والإدارة”، لافتا إلى ان “النظام فيه إقرار رسمي يسمح للإعلاميين بمواكبة نشاطه سواء في اللجان او خلال الجلسات العامة”.