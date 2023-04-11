حادثة اضرام لاعب كرة قدم النار في جسده: معطيات جديدة وصادمة وهذا ما كشفه شقيقه..#خبر_عاجل

نفى ياسين العيساوي شقيق لاعب كرة القدم نزار العيساوي تعمّد الأخير إضرام النار في جسده في القيروان، مؤكدا أن شقيقه تعرّض للاستفزاز من طرف أمني أمام منطقة الأمن.

وأوضح ياسين العيساوي في تصريح لاذاعة شمس ف أم أن شقيقه أراد القيام بفيديو مباشر من أمام منطقة الأمن لإيصال صوته وفضح ما اعتبره جملة الضغوطات التي تعرض لها على إثر تبليغه عن تاجر غلال تعمّد بيع الموز بسعر مخالف للتسعيرة القانونية.

وتابع المتحدث أنه وبينما شقيقه نزار يقوم بالفيديو قام رئيس فرقة أمنية باستهدافه بالغاز وإضرام النار فيه، مشددا في هذا السياق بالقول ”نزار ما حرقش روحو… العون ضربو بالغاز وشعلو”، وفق تعبيره.

وطالب ياسين العيساوي بحق شقيقه متوجها بنداء إلى رئاستي الجمهورية والحكومة حتى لا يضيع حق نزار العيساوي.