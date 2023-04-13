الرصد الجوي يحسمها بخصوص رؤية هلال العيد يوم الخميس..#خبر_عاجل

أفاد المعهد الوطني للرّصد الجوي اليوم الخميس، بأن إمكانية رؤية هلال عيد الفطر المبارك بالنسبة لأغلب البلدان العربية والإسلامية تتراوح بين غير ممكنة إلى صعبة جدا، على غرار البلاد التونسية التي ستكون إمكانية رؤية الهلال بها صعبة ليلة الخميس 20 أفريل، رغم مكوث الهلال بعد غرو ب الشمس بحوالي 33 دقيقة.

وأوضح المعهد الوطني، في بلاغ له، أنّ القمر يغرب قبل غروب الشمس يوم الخميس المقبل في كل أرجاء العالم العربي والإسلامي على غرار البلاد التونسية، لكن بقاء القمر فوق الأفق بعد غروب الشمس لا يعني حتمية رؤيته لأن القمر سيكون قريبا من الشمس والأفق، في أغلبة هذه الدول ولن يستجيب إلى شروط إمكانية رؤية الهلال.

وحسب معيار مؤتمر إسطنبول 1978 تكون رؤية هلال العيد ممكنة بعد غروب شمس يوم الخميس 20 أفريل بداية من الساعة الثامنة مساء و20 دقيقة حسب التوقيت المحلي وذلك انطلاقا من المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال والمغرب وموريتانيا والسنغال ثم تباعا باتجاه الغرب، وفق بلاغ المعهد.