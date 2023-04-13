منوبة : حجز 6.5 قنطار فارينة مدعمة و480 لترا من الزيت النباتي المدعم

حجز أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة، أمس الأربعاء واليوم الخميس، 6.5 قنطار فرينة مدعمة بمخبزة مصنفة بسبب الإخلال بتراتيب الدعم، و480 لترا من الزيت النباتي المدعم لدى تاجر مواد غذائية عامة بالجملة بسبب إخلاله بتراتيب الدعم، وفق معطيات أفادت بها (وات) الادارة الجهوية .

يأتي ذلك إثر تأمين 8 فرق مراقبة العمل الرقابي منها 5 فرق نشطت في إطار مشترك مع وحدات الامن والحرس الوطنيين والديوانة مع تعزيز العمل الرقابي بسوق الجملة ببئر القصعة وبرمجة عمليات مراقبة مشتركة خلال الحصة الليلية.

واسفر حصيلة الرقابة عن رفع 61 مخالفة اقتصادية خلال 485 زيارة شملت المحلات التجارية الناشطة في قطاعات المواد الغذائية و الخضر والغلال والدواجن والبيض والأسماك واللحوم الحمراء والفواكه الجافة والمخابز والمرطبات والحلويات التقليدية ومشتقات الحليب ومواد التنظيف والملابس الجاهزة وكذلك الأسواق البلدية وعبر الطرقات على مستوى مفترق طريق الجديدة-طبربة.

وتعلقت المخالفات بعدم إشهار الأسعار والزيادة غير القانونية في الأسعار وبعدم الاستظهار بالفواتير وعدم مسك فواتير الشراء والامتناع عن البيع (سكر وفرينة رفيعة، كميات متوسطة) ومسك واستعمال آلة وزن غير قانونية الإخلال بتراتيب الدعم وتسليم فواتير بيع غير قانونية البيع بأسعار غير قانونية (دجاج جاهز للطبخ) وعدم تسليم فواتير بيع.

وتم الانطلاق في تنفيذ عمليات مراقبة مشتركة خلال الحصة الليلية لاستهداف فضاءات الترفيه والمقاهي والملابس الجاهزة والأحذية وقطاعات أخرى مكنت من رفع 4 مخالفات اقتصادية متعلقة بإشهار الأسعار وغياب الفوترة في قطاع الملابس الجاهزة.