“”Resto du coeur”: نادي روتاري قرطاج الأفق يوزع أكثر من 6000 وجبة إفطار ساخنة على المحتاجين..



أمام تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد التونسية وفي ظل تراجع المقدرة الشرائية للمواطنين، يجدد نادي روتاري قرطاج الأفق التزامه بدعمه ومساندته للمحتاجين خلال شهر رمضان من خلال تقديم وجبات إفطار ساخنة يوميا في احد المطاعم بمنطقة الباساج بالعاصمة.

فبعد نجاح مبادرة “Resto du cœur” خلال 2020 و 2021 ،2022, أعاد نادي روتاري قرطاج الافق إطلاق هذه المبادرة الانسانية خلال شهر رمضان 2023.

حيث نجح النادي عبر هذه البادرة في توزيع أكثر من 220 وجبة ساخنة يوميًا ، على العائلات والمحتاجين .

فبعد ظهر كل يوم، تقوم مجموعات من الشباب المتضامنين مع النادي بإعداد الأطباق والمساعدة في تحضير الوجبات التي سيتم توزيعها بعد ذلك.

و للإشارة فإنه يتم توفير تكلفة هذه العملية من قبل المتطوعين وأعضاء نادي روتاري قرطاج اوريزون.

ويذكر أن نادي روتاري قرطاج الأفق ترأسه لهذا العام سيدة الاعمال فائزة القروي وتشرف على مشروع Resto du cœur منذ انشائه سيدة الاعمال ليلى مرساوي حمار .

والتزاما منه بالمساعدة و بالمسؤولية الاجتماعية، يواصل هذا الفريق النسائي حرصه على تعزيز مشاركته في تحسين حياة التونسيين.

ويوجه النادي الدعوة لأصحاب الخير لمزيد دعم هذه البادرة والاتصال به على الرقم التالي 58325325.