لا ماء في هذه المناطق بداية من اليوم..!

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة التاسعة ليلا من يوم الجمعة 14 أفريل 2023، بالمنطقة الصناعية والحرفية بالمنيهلة ومنطقة أرض بن عرفة وسيدي ثابت وجباس والبكري وسبالة بن عمار والنحلي وقنطرة بنزرت وقلعة الأندلس وبرج الطويل وحي شاكر والبرارجة، وذلك بسبب أشغال ربط الجزء من القناة الرئيسية للتوزيع قطر 400 مم والذي تم تحويله بطريق الشنوة بالمنيهلة.

وأفادت الشركة في بيان بأنّه من المنتظر، استئناف التزويد تدريجيا بالمناطق المعنية بداية من الساعة منتصف النهار من يوم السبت 15 أفريل 2023 بعد نهاية الأشغال التي ستتواصل بون انقطاع على مدار الساعة.