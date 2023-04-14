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متابعة لكارثة صفاقس: انتشال 12 جثة جديدة من بينها 4 متعفنة..

2023/04/14 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في متابعة لتمكن وحدات المنطقة البحرية بصفاقس يوم 11 افريل الجاري من نجدة وإنقاذ 72 إفريقي من جنوب الصحراء وانتشال 25 جثة بسواحل اللواتة فيما تعرض المركب المستغل للغرق، بتواصل عملية التمشيط تم انتشال 08 جثث احداها من جنس الاناث.

تم ايداعهم ببيت الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس على ذمة الطب الشرعي.

وفي سياق متصل بانتشال الجثث بسواحل قرقنة تم العثور على 04 جثث آدمية متعفنة احداها لرضيع يرجح أنها من أصول جنوب الصحراء لفضتها أمواج البحر. تم ايداعها ببيت الأموات بصفاقس على ذمة الطب الشرعي.

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