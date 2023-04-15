الكشف عن عمليّة تلاعب كُبرى بالزيت النباتي المُدعم..#خبر_عاجل

أعلنت وزراة التجارة وتنمية الصادرات، اليوم السبت، أن عملية ترصد واستقصاء وتجميع للمعلومات كشفت عن عملية تلاعب كبرى بالزيت النباتي المدعم من طرف مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل بالتنسيق مع المصالح الامنية في الليلة الفاصلة بين 14 و 15 أفريل 2023.

وبينت أنه تم مداهمة مستودع عشوائي بمنزل تميم يستغل في تجميع وتخزين الزيت النباتي المدعم قصد تعليبه في لدائن بلاستيكية وإعادة ترويجه بعد مزجه بزيت الزيتون لمخادعة المستهلك قصد تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح.

وقد تورط في هذه العملية، فق بلاغ وزارة التجارة، أربعة أفراد من بينهم صاحب شركة متخصصة في تجارة الجملة للمواد الغذائية.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل التي أذنت بحجز البضاعة المتمثلة في 2290 لترا من الزيت النباتي المدعم والاحتفاظ بالأطراف المتورطة فضلا عن فتح بحث من أجل المضاربة غير مشروعة على معنى المرسوم عدد 14 لسنة 2022.