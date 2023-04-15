عاجل/في المنزه السادس: زوج يقتل زوجته ويطعن صديقتها بالسكين..

احتفظ أعوان الشرطة العدلية بأريانة المدينة منذ قليل بزوج للاشتباه في تورطه في قتل زوجته طعنا بسكين صباح اليوم والاعتداء على صديقتها.

وحسب المعطيات الأولية فإن الزوجين يقطنان بجهة المنزه السادس ولأسباب ماتزال مجهولة وأثناء تواجد صديقة زوجته في ضيافتهما منذ أمس نشب بينهما خلاف صباح اليوم السبت فعمد الزوج الى طعن زوجته بسكين مما أرداها قتيلة على عين المكان واعتدى على صديقتها بنفس السكين مما تطلب نقلها الى المستشفى للعلاج في حين لاذ الزوج بالفرار.

وقد تمكن أعوان الشرطة العدلية بأريانة المدينة من القاء القبض على الزوج والاحتفاظ به على ذمة البحث للكشف عن ملابسات ما أقدم عليه وأسباب خلافه مع زوجته وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.