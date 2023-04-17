عاجل: حريق ضخم في مصنع “فريب” بهذه الجهة..وتواصل عمليات الاطفاء..

اندلع حريق ضخم في المنطقة الصناعية بعقارب فجر اليوم تسبب في احتراق مصنع للملابس المستعملة بالكامل في حين تتواصل مجهودات وحدات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة على الحريق و الحيلولة دون امتداد النيران الى مصانع مجاورة.

واكد المدير الجهوي للحماية المدنية حاتم بوبكر تواصل مجهودات وحدات الحماية المدنية لإطفاء الحريق الضخم.

وأضاف بوبكر في تصريح للديوان أف أم أنه تم تطويق الحريق و منع امتداد النيران الى مصنع للزيت و بقية المصانع المجاورة.

وتوقع المصدر ذاته ان تطول فترة اخماد الحريق خاصة و انه اتى على مساحة تقدر بـ5 الاف متر مربع من مصنع الفريب.