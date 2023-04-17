متابعة/في ندوة صحفية عاجلة: النهضة تكشف مكان الغنوشي وتفاصيل ايقافه..

قال القيادي بحركة النهضة المنذر الونيسي،خلال ندوة صحفية عاجلة للحركة أن رئيس الحركة راشد الغنوشي تم اختطافه الليلة الاثنين 17 افريل 2023، واقتياده الى جهة غير معلومة.

وبين انه تم مداهمة منزله وقت الافطار عنوة وتفتيش منزله واقتياده دون الافصاح الى اين وفق تعبيره .

واضاف انه بعد ذلك تم اعلامهم بانه بثكنة العوينة أين يتم استنطاقه، مؤكدا عدم السماح للمحامين بالدخول معه وحضور جلسة استنطاقه.

واكد المنذر الونيسي، عدم وجود أي معلومات حول سلامة راشد الغنوشي الجسدية والنفسية او وضعه الصحي محملا الحكومة مسؤولية ما قد يحصل له.