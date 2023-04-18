العوينة: حجز 6.82 طنا من مادتي الفارينة والسميد..

تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس، فجر اليوم الثلاثاء 18 أفريل 2023، من الكشف عن مخزن عشوائي بمنطقة العوينة يتم استغلاله دون موجب قانوني لخزن كميات هامة من مشتقات الحبوب المدعمة وبطرق تمس من حسن تزويد السوق بهذه المواد.

وقالت وزارة التجارة في بلاغ لها، إنه تم التنسيق مع مصالح منطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج وحجز 6,82 طنا من مادتي الفرينة والسميد الغذائي، في انتظار إستكمال إجراءات رفع المحجوز وتأمينه وتحرير محضر بحث ضد صاحب المخزن من أجل الإخلال بتراتيب الدعم بمسك منتجات مدعمة في غير الحالات المرخص فيها.