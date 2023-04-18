عاجل/من بينهم الغنوشي: تفاصيل الايقافات في صفوف قيادي النهضة..

أفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني،‎‎ حسام الدين الجبابلي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأنّ النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1 عهدت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتّصال لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة على إثر التصريحات التي أدلى بها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والتي تندرج ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب، وفق قوله.

كما أشار الجبابلي في تصريحه إلى أنّ النيابة العمومية أذنت بوضع مقرّ حزب حركة النهضة على ذمة الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإتصال لتفتيشه، وأنّه تمّ الاحتفاظ بـ 5 أشخاص من بينهم رئيس حركة النهضة.

تجدرالإشارة إلى أنّه تمّ مساء امس الاثنين إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كما تمّ تفتيش منزل الغنوشي وحجز كلّ ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية، وفق ما ذكره مصدر مسؤول من وزارة الداخلية لوات، الذي أضاف بأنّ المعني بالأمر سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها.