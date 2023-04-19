عاجل: هيئة الدفاع عن الغنوشي تصدر بيان هام وتكشف..

نشرت المحامية ابناس حراث منذ قليل على صفحتها بالفيسبوك بيان لهيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أكدت فيه انه تم لليلة الثانية على التوالي منع المحامين من مقابلة الغنوشي.

وفي ما يلي نصه:

الحمد لله وحده ،

تونس في 18 أفريل 2023

“”محاكمة .. بلا محامين ..!

تعلم هيئة الدّفاع عن الأستاذ راشد الغنّوشي والسّياسيّين الموقوفين معه على خلفيّة المسامرة السّياسيّة بتاريخ 16 أفريل 2023 أنّه تمّ للّيلة الثّانية على التّوالي منع المحامين من حضور جلسة سماع منوّبيهم بعد استدعائهم لذلك ،

وإذ تعلن هيئة الدّفاع أنّها رفضت كلّ الشّروط المخالفة للقانون والماسّة من القواعد الإجرائيّة المعمول بها ، فإنّها تعلن أنّها قد قامت بمعاينة المنع عن طريق عدل منفّذ وأنّ المحتفظ بهم قد رفضوا الجواب في غياب هيئة دفاعهم .

كما تعرب عن رفضها تزكية الخروقات القانونيّة التي شهدتها هذه القضيّة منذ انطلاقها .

عن هيئة الدّفاع””