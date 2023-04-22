جريمة نعسان: الاطاحة بالقاتل..وهذه التفاصيل..

باشرت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بفوشانة يوم 20 أفريل 2023 البحث في قضيتين عدليتين موضوعهما “القتل العمد مع سابقية القصد” و”مسك وإستهلاك وترويج المواد المخدرة” وذلك إثر وقوع جريمة قتل بجهة نعسان راح ضحيتها شخص أصيل الجهة إثر تعرضه للطعن من طرف أحد أجواره بالسكنى.

وبإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة تمكنت يوم 21 أفريل 2023 دورية تابعة للوحدة المذكورة من إلقاء القبض على مرتكب العملية، وحجزت لديه قطعا مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي.

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنه، وفق ما أفادت به الإدارة العامة للحرس الوطني.