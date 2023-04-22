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الخارجية: لاوجود لإجراءات جديدة او اضافية بخصوص القادمين إلى تونس من الدول الأوروبية

2023/04/22 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء اليوم السبت “عدم وجود أي اجرءات جديدة او اضافية تخص شروط الدخول الى تونس للافراد القادمين من الدول الاوروبية”.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها انه بأنه لم يطرأ أي تغيير في شروط الدخول إلى البلاد التونسية عبر جميع المعابر الجوية والبحرية والبرية وأنه يجري قبول المسافرين الوافدين إلى تونس وفق نفس الشروط المعمول بها طيلة السنوات الفارطة ،وذلك خلافا لما يتم تداوله من أخبار حول فرض شروط جديدة للدخول إلى تونس بالنسبة للقادمين من الدول الأوروبية.
وذكرت الوزارة أن “جميع السلطات التونسية تواصل ” توفير أفضل الظروف لاستقبال ضيوف تونس من كل البلدان الشقيقة والصديقة وجميع التسهيلات من أجل حسن إقامتهم وسلامتهم”.

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