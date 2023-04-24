عاجل: هذا ما قرره القضاء بخصوص مطلب الإفراج عن محمد علي العروي..

وافق قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بتونس على مطلب الإفراج المقدم في حقّ الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، غير أنّ النيابة العمومية استأنفت قرار الإفراج.

ووفق ما اوردته اذاعة موزاييك فمن المنتظر أن يُحال قرار الإفراج على أنظار دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس للبتّ في شأنه إمّا بتأييد قرار قاضي التحقيق أو بنقضه وبالتالي رفض الافراج.

وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان أصدر العام الماضي بطاقة ايداع بالسجن في حقّ محمد علي العروي من أجل تهم تعلّقت بالابتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير.

كما تجدر الاشارة أيضا إلى أنّ العروي مودع بالسجن على ذمة قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بخصوص القضية المعروفة إعلاميا بـ “أنستالينغو”.