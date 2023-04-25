فظيع/خلال يومين: إحباط 51 عملية ”حرقة” وانتشال 58 جثة

تمكنت وحدات المناطق البحرية بالوسط (صفاقس، قرقنة والمهدية)، يوم 23 أفريل 2023، من إحباط 39 عملية إجتياز ونجدة و إنقاذ 773 مجتازا مع انتشال 30 جثة، وبتاريخ 24 أفريل تمكنت من إعتراض 12 عملية ونجدة وإنقاذ 469 مجتازا مع انتشال 28 جثة، من بينهم عدد 1207 جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء وبعض العرب الأجانب والبقية جنسيتهم تونسية مع إحالة الجثث على ذمة الطب الشرعي.

وفي سياق متصل، تمكنت وحدات المنطقة البحرية بالمنستير الليلة الفارطة من إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة بسواحل البقالطة وضبط 19 تونسي من بينهم عائلة متكونة من 5 أنفار. وهذا وقد تم حجز مراكب وزوارق بحرية و عجلات مطاطية وكمية من البنزين، وفق بلاغ نشره المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني.

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بمباشرة قضايا عدلية في مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة وبإتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المجتازين بين إحتفاظ وتقديم وسراح، حسب نص البلاغ.