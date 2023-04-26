جريمة قتل تلميذة بقليبيا تبوح بأسرارها: هذا ما كشفته التحقيقات..#خبر_عاجل

في متابعة لجريمة قتل التلميذة تسنيم الوسلاتي بمدينة قليبية من ولاية نابل كشف الناطق الرسمي باسم محكمة نابل تفاصيل ومستجدات التحقيقات مؤكدا انه أنه تم إيقاف 3 أشخاص من بينهم أب و ابنه البالغ من العمر 17 سنة لضلوعهم في قتلها.

واشار المصدر ذاته في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الاربعاء الى أن الابن اعترف بضرب الضحية بقطعة من اللوح ومازال التحقيق متواصل.

وللاشارة أن والد الهالكة تسنيم قال أنه ابنته أمضت ليلة الاثنين رفقة شقيقتها بالمنزل الى حدود الساعة الثالثة فجرا.

وأكّد ان ابنتيه خلدتا الى النوم، عند الساعة الثالثة فجرا الى وردت عليها مكالمة هاتفية، فخرجت أمام المنزل للتحدّث في الهاتف.

وأضاف والد الضحية: “في ذلك الوقت تفطّنت تسنيم الى وجود لصّين، فجدّ اشتباك بينهما فقاما بقتلها”.