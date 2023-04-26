إصابة 25 عون أمن في مباراة الترجي والنجم الساحل..

أعلنت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها أنهُ أثناء المُقابلة الرّياضيّة التي جمعت يوم الثلاثاء 25 أفريـل 2023 فريقي الترجّي الرّياضي التونسي والنجم الرّياضي السّاحلي بملعب حمّادي العقربي برادس، سُجّل تعمّد مجمُوعة من مُشجّعي الفريق المُستضيف ترك المدارج والنزول إلى الأرضيّة الخلفيّة للملعب من جهة البوّابتين رقمي 13 و15 وخلع مداخلها ورمي أعوان الأمن بالحجارة وهو ما انجرّ عنهُ إصابة 25 عون أمن ومسؤول بإصابات مُتفاوتة استوجبت إيواء أحدهم بالمستشفى وذلك في حركة مجّانيّة ليس لها ما يُبرّرها والتي كانت تقفُ ورائها أطراف مُعيّنة.

هذا ولئن تؤكّدُ المصالح الأمنيّة على حرصها الدّائم بأن تجري جميع المُبارايات والتظاهرات الرّياضيّة في ظروف عاديّة ومُؤمّنة وفي أجواء احتفاليّة في شكل مهرجانات رياضيّة، إلا انها تتمسّكُ بالتتبّع العدلي ضدّ كلّ المُخالفين الذين تمّ تحديد هويّاتهم ومن يقفُ ورائهم.