فظيع: العثور على جثة مسن متعفنة داخل منزله..وهذه التفاصيل..

تم بعد ظهر اليوم اعلام اعوان الحماية المدنية بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين بانبعاث روائح كريهة من منزل مهدد بالسقوط بحي البساتين فتحولت فرقة من الحماية المدنية على عين المكان , أين تم العثور على جثة مسن متأكلة يبلغ من العمر 75 سنة ويقطن بمفرده .

وتعود اسباب الوفاة الي سقوط جزء من سقف المنزل على الضحية حسب مصدر مسؤول من الحماية المدنية بمعتمدية جرجيس في تصريح لاذاعة شمس اف ام .

واضاف ذات المصدر انه تم تسليم الجثة للمصالح المعنية ذات العلاقة التي تولت نقلها للمستشفي الجهوي بجرجيس اين تم ايداعها ببيت الاموات.