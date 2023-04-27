عاجل: موجة حر تليها تقلبات جوية..وهذا موعدها..

قال المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي إنه من المتوقع تسجيل ارتفاع كبير في درجات الحرارة نهاية هذا الاسبوع تفوق المعدلات العادية حيث من المنتظر تسجيل 33 درجة بتونس العاصمة وبزيادة بـ 10 درجات عن المعدلات العادية.

كما اكد الغنوشي في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم البوم الخميس أنه من المنتظر تسجيل أمطار متفرقة بالمناطق الغربية نتيجة عن تكونات السحب الركامية اثر ارتفاع شديد في درجات الحرارة متوقعا ان يكون الغيث بكميات طيبة بولايات الشمال الغربي مع امكانية تساقط البرد وتبدأ التقلبات الجوية من ليل الأحد وتتواصل الى بداية الأسبوع المقبل.

والبحر سيكون قليل الاضطراب متوقعا الى ان المناطق الساحلية ستكون وجهة العديد في ظل زيادة قياسية لدرجات الحرارة مشيرا الى ان موسم الصيف يبدأ يوم 29 ماي بالتقويم الفلاحي.