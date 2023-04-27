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من بينهم اعلاميين: وفاء الشاذلي تفجرها وتؤكد فتح تحقيق ضد هؤولاء..#خبر_عاجل

2023/04/27 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

كشفت الناشطة السياسية والمحامية وفاء الشاذلي انه “باذن من وزيرة العدل تم فتح تحقيق حول تجاوزات بعض السياسيين و نواب المجلس المنحل و اعلاميين بمنطقة حدائق المنزه و النصر من ولاية اريانة وقد تبين من خلال التقارير الواردة تولي هؤلاء افتكاك مساحات خضراء تابعة للدولة.”

كما تبين وفق ما اكدته الشاذلي في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بالفيسبوك “ان احد اعضاء حزب النهضة قد قام ببناء قصر دون الحصول على رخصة اضافة الى استيلائه على جزء من ارض تابعة للبلدية وقد تم فتح البحث لدى حاكم التحقيق بمحكمة أريانة والذي تولى بدوره انابة فرقة الحرس بالعوينة. ”

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