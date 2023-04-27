هام: وزارة الداخلية تحذر هؤولاء..

دعت وزارة الداخلية في بلاغها الصادر، اليوم الخميس 27 أفريل 2023، جميع الجمعيات الرياضية والهياكل المعنية إلى ضرورة العمل على الرفع من درجة تأطير المشجعين والانخراط في معاضدة المجهودات الأمنية حتى تحافظ المقابلات الرياضية على طابعها الترفيهي والاحتفالي بعيدا عن مظاهر العنف وفي كنف الروح الرياضية.

وورد في ذات البلاغ أن هذه الدعوة على إثر تكرّر أحداث الشغب ومظاهر العنف التي شهدتها مؤخرا عدد من الملاعب الرياضية وما خلّفته من اعتداءات على الوحدات الأمنية المكلّفة بتأمين المقابلات الرياضية خاصّة مباريات كرة القدم والتي أسفرت عن إصابات متفاوتة في صفوف عدد من الأعوان والإطارات الأمنية.

وجددت الوزارة تمسّكها بالتتبع العدلي ضدّ كلّ المتورطين في أعمال التخريب والاعتداءات ومن يقف وراءهم وكلّ من ستكشف عنه الأبحاث