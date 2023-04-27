عاجل: احتقان في جبنيانة ومحاولة لإضرام النار بمركز الحرس البحري..

شهدت منطقة بطرية جبنيانة حالة من الاحتقان، حيث قام محتجون بقطع الطريق الوطنية الرابطة بين صفاقس والمهدية على مستوى النقطة الكيلومترية 47 بوضع الحجارة والعجلات المطاطية.

وتوجّه المحتجون إلى ميناء اللوزة اللواتة لغلقه وقطع حركة المرور وإحراق عدد من المراكب المحجوزة، وقاموا بالعبث بمحتويات مركز الحرس البحري بالميناء مع محاولة اضرام النار داخله، مما استدعى قدوم تعزيزات من وحدات التدخل للحرس الوطني لتأمين المكان.

وتأتي هذه الاحتجاجات وفق ما اوردته اذاعة موزاييك على خلفية جريمة وقعت مساء الأحد الماضي بشاطئ منطقة بطرية بمعتمدية جبنيانة ذهب ضحيتها شاب من المنطقة دهسا بشاحنة خفيفة، فيما يرقد شاب آخر في المستشفى بعد اصابته بالرش على مستوى الرجلين من أطراف مازالت مجهولة.

وتفيد تفاصيل الواقعة أن شاحنة خفيفة دون لوحة منجمية قامت بدهس شاب وقاموا من كانوا على متنها بإصابة آخر بالرش من بندقية صيد أثناء تواجدهما في الشاطئ بمنطقة بطرية ثم فروا من المكان.

وقد تم حينها نقل الشابين إلى مستشفى جبنيانة ومنه الى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة حيث لفظ أحدهما أنفاسه اليوم الخميس متأثرا بإصاباته في حين يواصل الثاني تلقي العلاج.

وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 بفتح بحث تحقيقي من أجل جريمة القتل العمد مع سابقية الإضمار ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث وفق ما أفاد به فوزي المصمودي وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تصريح لموزاييك.