هذا ما كشفته هيئة الدفاع عن البحيري..

قالت هيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة، نور الدين البحيري، إن قد “تبيّن اليوم بمناسبة سماعه أمام قاضي التّحقيق أنّ التّدوينة التي نسبها له باحث البداية مدلّسة ووهميّة و لا وجود لها أصلا وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنّصّ الكتابيّ للتّصريح المنسوب له بتاريخ 08 جانفي 2023”.

وذكّرت الهيئة بأنّه قد “تمّ تعهيد مكتب تحقيق جديد للنّظر في القضيّة بعد التّجريح في قاضي التّحقيق 33 الذي تمّ تتبّعه جزائيّا لتورّطه في جريمة الإمتناع المحظور عن الإذن بعلاج المنوّب رغم معاينته للإصابات التي تعرّض لها بمناسبة مداهمة منزله والتي استوجبت تدخّلا جراحيا لمعالجة كسر في الكتف”.

كما أعلنت هيئة الدّفاع أيضا أنّها “قامت بكلّ المعاينات المستوجبة وجهّزت ملفّا متكاملا قصد تتبّع كلّ من تورّط في الجرائم الاي ارتُكبت في حقّ منوّبها” .