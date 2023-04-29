تفاصيل الاطاحة بالمتهم الرئيسي في تنظيم ”حرقة” بقرقنة فُـقد بسببها 15 تونسيا

تمكنت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بقرقنة من ولاية صفاقس، عشية البارحة من القاء القبض على المتهم الرئيسي بتنظيم عملية الهجرة غير النظامية التي تم فيها فقدان 15 تونسيا بسواحل قرقنة، يوم 18 افريل الجاري.

وحسب ما اكده مصدر امني لاذاعة شمس اف ام فان المتهم هو كهل حامل للجنسية التونسية يبلغ من العمر 41 سنة، وكان قد تحصن بالفرار في اتجاه البحر عند محاولة القبض عليه.

واكد ذات المصدر ان النيابة العمومية اذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه، مشيرا الى ان عملية القبض على المتهم تمت اثر عمل استعلامي من طرف وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بقرقنة بهدف القاء القبض على العناصر الضالعة في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية.