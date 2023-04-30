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الحرس الديواني برمادة يحبط محاولة تهريب أجهزة الكترونية

2023/04/30 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني برمادة على مستوى منطقة الشوش بقطاع البرمة صباح اليوم الأحد ، من ضبط سيارة رباعية الدفع محملة ببضاعة مهربة وباخضاعها للتفتيش تبين أن السيارة غير مدرجة بالسلسلة التونسية وتحتوي على كمية هامة من الهواتف الجوالة (ذكية و عادية) و ساعات يدوية ذكية و شاشات هواتف ذكية و لوح “tablettes” وكاميرات مراقبة، وفق بلاغ صادر عن الديوانة التونسية.
وتم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت قيمة البضاعة المحجوزة ب400ألف دينار. كما بلغت قيمة السيارة المحجوزة 150ألف دينار . و بذلك تكون القيمة الجملية للمحضر 550ألف دينار، وفق ذات المصدر.

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