فظيع: وفاة تلميذ خلال مباراة كرة قدم..وهذه التفاصيل..

توفي مساء امس تلميذ يدرس بالسنة الثانية من التعليم الأساسي وعمره 7 سنوات متاثرا بجروحه الخطيرة اثر سقوط العارضة المعدنية لمرمى كرة القدم على مستوى رأسه أثناء لعبه مع أصدقائه مباراة كرة القدم داخل المدرسة الاعدادية بالعلا.

ويذكر أن التلميذ تسلق مع عدد آخرين من التلاميذ سور المدرسة للعب الرياضة داخل الملعب دون التنسيق مع إدارة المؤسسة.

واذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بفتح محضر بحث في الحادثة مع توجيه الجثة إلى قسم التشريح بوحدة الاغالبة للاختصاصات الجراحية التابعة للمستشفى الجامعي ابن الجزّار بالقيروان وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.