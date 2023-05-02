جريمة قتل مسنة بغار دماء تبوح بأسرارها..وهذه التفاصيل..

تمكن فريق مشترك من فرقة الأبحاث والتفتيش ومركز الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني غار الدماء وفريق من التدخلات السريعة باقليم جندوبة، من الكشف عن ملابسات جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة مسنة تبلغ من العمر 82 سنة، في حين تم إسعاف زوجها 87 سنة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني، أن الحادثة جدّت في الليلة الفاصلة بين 30 أفريل وغرة ماي 2023، بعد ما تم الاعتداء عليهما بالعنف وتقييدهما وتكميم أفواههما، مشيرا إلى أنه قد تم الكشف عن 6 من مرتكبي جريمة القتل التي كانت متبوعة بسرقة باستعمال الخلع والتسور.

كما تم حجز مبلغ مالي قيمته 100 دينار وسيارة تم استعمالها في العملية حسب قاضي التحقيق المتعهد بالبحث، علما وأن البحث مازال متواصلا حسب تعليمات النيابة العمومية.