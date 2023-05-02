نبيل الحمروني: سيتم رفع حجب الأعداد في صورة التفاعل الايجابي مع المطالب المهنية لجامعة التعليم الثانوي

أفاد كاتب عام مساعد الجامعة العامة للتعليم الثانوي نبيل الحمروني اليوم الثلاثاء، أن جلسة التفاوض مع وزارة التربية انطلقت صباح اليوم بعد آخر جلسة في غرة مارس 2023 لافتا الى أنه في حال تم التفاعل الايجابي مع المطالب المهنية فان الجامعة سترفع مسألة حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية بعد اطلاع الهيئة الادارية على المقترحات والتوقيع على محضر اتفاق.

وأضاف نبيل الحمروني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الجامعة تطالب وزارة التربية بتطبيق بنود اتفاق 9 فيفري 2019 منها احتساب المفعول الرجعي للترقيات المهنية بعنوان سنتي 2022 و 2023 والمفعول الرجعي لتحسين مقدار منحة مستلزمات العودة المدرسية والقضاء على أشكال التشغيل الهش وتسوية ملف الأساتذة النواب.

ولفت الى أن الجامعة تطالب اليوم بتحسين الأجور لفائدة الأساتذة في ظل تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار والتضخم المالي الى جانب الترفيع في ميزانية وزارة التربية.

يذكر أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي قامت بحجب أعداد الثلاثي الأول والثاني كحركة احتجاجية لتنفيذ جملة من المطالب المهنية ولم تفض جلسات التفاوض السابقة 15 و22 فيفري و1 مارس 2023 الى حلول ترضي الطرفين.