عاجل: هذه الخطوات القادمة لهيئة الدفاع عن بوطار في حال رفض الافراج عنه..

قال أيوب الغدامسي، عضو هيئة الدفاع عن الصحفي نور الدين بوطار إنّ الهيئة ستلجأ إلى محكمة التعقيب في حال رفض دائرة الإتهام الإفراج عن منوّبها رغم عدم وجود أيّ مبرّر لتواصل إيقافه الذي لم يكن من المفترض أن يحدث نظرا لغياب أي دليل يدينه.

وأضاف الغدامسي في تصريح لاذاعة موزاييك الثلاثاء 2 ماي 2023 أنّ “قاضي التحقيق في الملف أصبح في وضع حرج (..) وسنذهب لمحكمة التعقيب بوصفها أعلى درجة في التقاضي ومؤسسة كبيرة وعراقتها معروفة”، مشيرا إلى أنّ نور الدين بوطار سجين لأنّه دافع على حرية التعبير داخل موزاييك.

وقال عضو هيئة الدفاع ” منذ 79 يوما نور الدين بوطار موقوف على شبهة استعمال أموال للتأثير على الخط التحريري وشبهة تبييض أموال”، مشددا على أنّه من حقّ القضاء التثبت مصادر الأموال ولكن ليس للإعتداء وسلب حرية نور الدين بوطار دون اتخاذ أي اجراء لا بسماعه أو بإجراء مكافحة أو غيرها.

وانتقد إهمال قاضي التحقيق النظر في مطلب الإفراج رغم استكمال اجراءات التثبت من سلامة المعاملات المالية لنور الدين بوطار وزوجته والإذاعة، وتأكيد جميع المؤسسات المعنية أنّه لا وجود لأي شبهات.