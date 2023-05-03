تطورات جديدة في قضية التآمر على أمن الدولة..وتتبعات ضد هذه شخصيات..#خبر_عاجل

ورد على الفرع الجهوي للمحامين بتونس ، اليوم الأربعاء ، إعلام بفتح بحث تحقيقي ضدّ أربعة محامين وهم كلّ من بشرى بلحاج حميدة والعيّاشي الهمّامي وأحمد نجيب الشابي ونورالدين البحيري(مسجون حاليا) ، وفق ما أكّده رئيس الفرع العروسي سقير.

وأوضح سقير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الفرع لم يتلقّ بعد نصّ الإحالة في خصوص المحامين ، مبينا أنه إجراء معمول به.

وينصّ الفصل 46 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة على أنّه إذا وقعت تتبعات جزائية ضدّ محام يتمّ إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا “.

ويحال المحامي وفق ذات الفصل وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولّى بحثه في موضوع التتبّع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه للغرض”

تجدر الإشارة إلى أن المحامين المعنيين ينشطون ضمن المجال السياسي والحقوفي