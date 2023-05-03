عاجل: محاولة اغتيال بوتين في هجوم بالدرون..

1800 دينار سعر علوش العيد..!!

فظيع: هلاك ثمانينية تحت عجلات القطار..

رفيق عبد السلام يسخر من رئيس الجمهورية..!

تطورات جديدة في قضية التآمر على أمن الدولة..وتتبعات ضد هذه شخصيات..#خبر_عاجل

2023/05/03 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

ورد على الفرع الجهوي للمحامين بتونس ، اليوم الأربعاء ، إعلام بفتح بحث تحقيقي ضدّ أربعة محامين وهم كلّ من بشرى بلحاج حميدة والعيّاشي الهمّامي وأحمد نجيب الشابي ونورالدين البحيري(مسجون حاليا) ، وفق ما أكّده رئيس الفرع العروسي سقير.
وأوضح سقير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الفرع لم يتلقّ بعد نصّ الإحالة في خصوص المحامين ، مبينا أنه إجراء معمول به.
وينصّ الفصل 46 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة على أنّه إذا وقعت تتبعات جزائية ضدّ محام يتمّ إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا “.
ويحال المحامي وفق ذات الفصل وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولّى بحثه في موضوع التتبّع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه للغرض”
تجدر الإشارة إلى أن المحامين المعنيين ينشطون ضمن المجال السياسي والحقوفي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn