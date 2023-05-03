فتح تحقيق ضد شخص هدد قاض ببنزرت بواسطة سلاح ابيض..#خبر_عاجل

افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الاول لوكيل الجمهورية وليد عاش بالله ،ان النيابة العمومية اذنت بفتح بحث تحقيقي ضد شخص ، من اجل محاولة الاعتداء بالعنف باستعمال السلاح والتهديد به ،ضد قاضي بالجلسة ،وهضم الجانب الواقع بالجلسة،وضد موظف من النظام العدلي بالقول والتهديد ،وحمل ومسك سلاح ابيض دون رخصة والتهديد به ،وتعطيل حرية العمل باستعمال التهديد ،والسرقة الواقعة باستعمال التهديد بالعنف الشديد للواقع له السرقة ،طبقا اعدد من الفصول من المجلة الجزائية ،والقانون عدد 33المؤرخ في 12جوان 1969المتعلق بالاسلحة.

واضاف المصدر ذاته لمراسل وات بالجهة ،ان قاضي التحقيق ،وعقب استكمال اجراءات الاستنطاق اصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق المتهم .

يشار الى الحادثة تعود ليوم 28 افريل المنقضي ، حين تعرضت قاضية عقارية عند تحولها لاجراء مسح عقاري باحدى العقارات بالجهة ، للتهديد من طرف المتهم الذي أشهر في وجهها شفرة حلاقة وهددها بالعنف واختطف عنوة ملفا من ايديها ولاذ بالفرار .

وقد تعهدت مصالح فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت بالموضوع لتتمكن من القاء القبض عليه ،.