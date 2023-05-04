الاطاحة بعنصر تكفيري منظم لعمليات هجرة سرية عبر البحر خلسة..#خبر_عاجل

بناءا على توفر معلومات مفادها تورط أحد العناصر التكفيرية أصيل سليمان في تنظيم عمليات هجرة سرية باتجاه الفضاء الأوروبي وبقي متحصنا بالفرار بجبل قربص تمكنت اليوم فرقة الابحاث والتفتيش معززة بدوريات العدليةأمن عمومي سليمان وتاكلسة والتدخلات السريعة والأبحاث العدلية من إلقاء القبض عليه بعد عمليات رصد ومراقبة.

هذا وتبين أن المعني صادرة في شأنه 05 مناشير تفتيش من أجل تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة لفائدة وحدات أمنية وقضائية وحكم بالسجن 03 سنوات وبطاقة جلب لفائدة قاضي التحقيق الثالث من أجل تكوين وفاق و تنظيم عملية اجتياز خلسة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه من طرف فرقة الابحاث والتفتيش في انتظار احالته على مصادر التفتيش .