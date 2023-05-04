عاجل/نجيب الشابي يتحدى: “لن أتعاون مع القاضي..معركتنا مع سعيد سياسية”..

أكد أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني اليوم الخميس خلال ندوة صحفية بالعاصمة أنه لن يتعاون مع القاضي قائلا “أستبق الأحداث واقول انه ستم ايقافي وموقفي الشخصي لن اتعاون مع القاضي لان القضية لا شئ فيها يفيد بوجود مؤامرة في حق اي ان كان”.

وتابع الشابي القول “ساكتفي بالقول ان لدى القاضي مايكفي من المعطيات وقد بلغني ان لديه ملف من 300 ورقة لن اضيف عليه شئ لا بالتفنيد ولا بالتاكيد فليستنتج ما يريد”.

وأشار الى ان منطلق قضية التآمر هو رأس السلطة الرئيس قيس سعيد، قائلا “معركتنا سياسية مع سعيد وليس مجالها القضاء انما المعترك السياسي”.

كما أكد الشابي انه في حال تم ايداعه السجن، فلن يقبل زيارة أهله، لأنه يرفض الظروف المهينة التّي تتم فيها الزيارات، خاصة بعد زيارته لشقيقه عصام الشابي،متابعا القول: “سأرفض ايضا الركوب في حافلات العار لنقلي لأيّ مكان و لن اقبل بوضع الكميراوات في غرف السجن..والسجن لا يخيفنا”.