صادم: أوهمه بعلاجه..ولهف منه 156 الف دينار..

تقدّم أحد المواطنين إلى مقر مركز الأمن الوطني بجندوبة راغبا في الإعلام عن تعرّضه إلى عمليّة تحيّل من قبل أحد الأنفار من خلال إيهامه بإمكانية علاجه من السحر مقابل تمكينه من مبلغ مالي قدره 86.5 ألف دينار على مراحل وبعض الأغراض المنزلية التي تقدّر قيمتها بحوالي 45 ألف دينار، وعن قدوم ذي الشبهة إلى مدينة جندوبة بغرض إرجاع جزء من المبلغ المدفوع بعد تهديده برفع قضية ضده.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة معية فرقة شرطة النجدة، بإجراء جملة من التحريات الميدانية أمكن القبض على شريكه الذي كان يحمل كيسا بلاستيكيا به مبلغ 48.760 دينار ، ومن ثم التمكّن من ذي الشبهة الذي كان يراقب من بعيد على متن سيارة خاصة قصد التفصّي من الرقابات الأمنية.

هذا وصرّح المتضرر أنّ المعني أوهمه بكونه مسحورا رفقة أفراد عائلته وعن احتمالية إصابته بمرض خطير، وهو ما يستوجب العلاج الفوري وذلك باستعمال أعشاب طبية وأنواع من البخور باهظة الثمن بإجمالي 86.5 ألف دينار (مكنّه من المبلغ على مراحل) إضافة إلى استغلال المعني لسيارة المتضرر في تنقلاته، وأن مجموعة من التجهيزات المنزلية قد طالها مفعول السحر وعليه التخلص منها في الحال على غرار (أجهزة إلكترونية، تجهيزات منزلية، ملابس، أثاث المنزل وكمّية من المصوغ)، وقُدّرت قيمتهم الجملية بحوالي 45 ألف دينار.

وبمداهمة مقر سكن المظنون فيه بعد التنسيق مع النيابة العمومية تم حجز :

* مبلغ مالي قدره 108 ألف دينار.

* بندقية صيد قديمة الصنع.

* مسدس ناري من النوع القديم.

* مسدس بلاستيكي.

* منظار.

* سكين وخنجر.

* بعض التجهيزات المنزلية والإلكترونية وكمّية من المصوغ.

وبالتحري مع المعني اعترف بما نُسب إليه وأن المبلغ المحجوز متأتي من عمليات تحيّل مماثلة سيقع الكشف عن ملابساتها والتعريف ببقية المتضررين، باستشارة النيابة العمومية أذنت بتسجيل 03 قضايا عدلية من أجل “التحيل، مسك سلاح ناري بدون رخصة ومسك أشياء مجهولة المصدر” والاحتفاظ به والأبحاث متواصلة على صعيد فرقة الشرطة العدلية بجندوبة، بحسب ما أفادت به الإدارة العامة للأمن الوطني.